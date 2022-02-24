Стефано Пиоли назвал цель «Милана» на сезон

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о главной цели команды на сезон.

«Мы чувствуем себя хорошо. Мы допустили несколько ошибок в последней игре, и завтра нам нужна победа. Нам Нужно сосредоточиться на себе, мы были слишком зациклены на сопернике в игре с «Салернитаной», нам нужно придерживаться плана игры, я ожидаю увидеть улучшение. Мы не можем думать о результатах других команд. Мы должны сосредоточиться только на себе.

Наша цель — набрать как можно больше очков, чем в прошлом сезоне. Если мы выиграем титул, мы добьемся чего-то исключительного. Мы создали сплоченную команду, теперь мы должны сделать нашу базу лучше, добавив некоторые детали и делая все возможное до конца», — цитирует Пиоли Football Italia.