Стефано Пиоли назвал цель «Милана» на сезон
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о главной цели команды на сезон.
«Мы чувствуем себя хорошо. Мы допустили несколько ошибок в последней игре, и завтра нам нужна победа. Нам Нужно сосредоточиться на себе, мы были слишком зациклены на сопернике в игре с «Салернитаной», нам нужно придерживаться плана игры, я ожидаю увидеть улучшение. Мы не можем думать о результатах других команд. Мы должны сосредоточиться только на себе.
Наша цель — набрать как можно больше очков, чем в прошлом сезоне. Если мы выиграем титул, мы добьемся чего-то исключительного. Мы создали сплоченную команду, теперь мы должны сделать нашу базу лучше, добавив некоторые детали и делая все возможное до конца», — цитирует Пиоли Football Italia.
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