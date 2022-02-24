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Великобритания ввела санкции в отношении спонсоров ЦСКА и «Динамо»

Великобритания ввела санкции в отношении спонсоров ЦСКА и «Динамо»
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении авиакомпании «Аэрофлот» и банка ВТБ. Его слова передаёт Bloomberg в «твиттере».

«Аэрофлоту» запрещено совершать авиаперелёты в Великобританию. Авиакомпания является официальным спонсором ЦСКА и «Манчестер Юнайтед». Английскому клубу придётся разорвать соглашение с компанией. ВТБ, который является генеральным спонсором московского «Динамо», заблокировали счета. Также санкции коснулись государственной корпорации «Ростех», являющейся одним из спонсоров тульского «Арсенала».

Сезон в Российской Премьер-Лиге возобновится в субботу, 26 февраля. Ранее пресс-служба лиги заявила о возможном переносе матчей 19-го тура чемпионата.

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