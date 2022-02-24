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В РПЛ выступили с заявлением о возможном переносе 19-го тура чемпионата

В РПЛ выступили с заявлением о возможном переносе 19-го тура чемпионата
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Представители Российской Премьер-Лиги сообщили о предпринимаемых действиях в отношении 19-го тура в связи со сложившейся ситуацией.

«В настоящее время Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учётом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Ранее стало известно, что ряд матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги может быть отменён из-за введённого в отдельных субъектах режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, с сегодняшнего дня в некоторых регионах закрыты аэропорты на срок до 2 марта.

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