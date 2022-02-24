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Президент ФИФА высказался о возможном переносе стыковых матчей ЧМ-2022 из России

Президент ФИФА высказался о возможном переносе стыковых матчей ЧМ-2022 из России
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Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал возможный перенос стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года с территории России.

«Мы обязаны рассмотреть этот вопрос серьёзно, проанализировать его. Мы рассмотрим его в срочном порядке. Надеемся, что ситуация разрешится задолго до первого матча», — приводит слова Инфантино журналист BBC Sport Симон Стоун в «Твиттере».

Ранее футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии заявили, что не поедут в Россию на стыковые матчи на чемпионат мира 2022 года. Со сборной Польши сборной России 24 марта предстоит провести полуфинальную встречу. Игра должна пройти на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. В случае победы сборной России она встретится на этом же стадионе со сборной Швеции или Чехии 29 марта.

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