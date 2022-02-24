Польша, Швеция и Чехия заявили, что не поедут в Россию на стыковые матчи ЧМ-2022

Футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии заявили, что не поедут в Россию на стыковые матчи на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба польского футбольного союза.
«Футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии выражают твёрдую позицию: матчи квалификации не должны проходить в России. Мы не рассматриваем возможность проведения футбольных матчей в России. Военная эскалация влечёт серьёзные последствия и увеличивает опасность для наших сборных. Ждём от УЕФА и ФИФА альтернативных предложений по поводу места для проведения игр», – сказано в заявлении.
Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 Швеция сыграет с Чехией, а Россия – с Польшей. Победители этих пар встретятся в финальном стыковом матче квалификации мирового первенства.
- 24 февраля 2022
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