«Аталанта» обыграла «Олимпиакос» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

Во втором матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Олимпиакос» принимал «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция). Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу гостей.
Счёт в игре открыл Йоаким Мехле. Голевой пс отдал Мартен де Рон. Затем дублем отметился украинец Руслан Малиновский. Ему ассистировали Тён Копмейнерс и Жереми Бога.
«Аталанта» прекратила выступление в Лиге чемпионов, так как заняла третье место в группе с «Манчестер Юнайтед», «Вильярреалом» и «Янг Бойз». В первом матче 1/16 финала Лиги Европы на 29-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Олимпиакоса» Тикиниью. На 61-й минуте счёт сравнял защитник бергамасков Берат Джимсити. Через 2 минуты швейцарец с албанским паспортом оформил дубль, принеся победу своей команде – 2:1.
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