«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и не смог пройти в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 24 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» встречался с «Бетисом». Игра прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Противостояние завершилось со счётом 0:0.
Команды сыграли вничью, но так как в первом матче подопечные Мануэля Пеллегрини обыграли сине-бело-голубых со счётом 3:2, испанцы прошли в следующую стадию еврокубка — 1/8 финала. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис» — «Зенит».
Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Это было третье поражение «Зенита» в Лиге Европы подряд.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля.
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