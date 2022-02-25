Арбитр Федотов: гол «Зенита» в ворота «Бетиса» отменён верно

Бывший российский судья Игорь Федотов прокомментировал отмененный мяч защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в ворота «Бетиса» в матче 1/16 финала Лиги Европы (0:0).

«Здесь говорим о факте: у Ерохина был наступ. Не говорил бы, что это жёлтая, умысла не было, это игровой эпизод. Но наступ есть, гол «Зенита» в ворота «Бетиса» отменён верно. Ничего не сделаешь», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, команды проводили ответную встречу на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Чистяков отличился на последних минутах матча, но после просмотра VAR судья отменил его гол: в моменте с забитым мячом Александр Ерохин наступил на ногу соперника, что и послужило причиной отмены гола.

В первом матче в Санкт-Петербурге «Бетис» одержал победу со счётом 3:2, благодаря которой вышел в 1/8 финала Лиги Европы.