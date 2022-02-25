Хави высказался о победе «Барселоны» над «Наполи» в 1/16 финала Лиги Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в ответном матче с «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона («Сан-Паоло») и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
«Возможно, это было самое целостное выступление в нашем сезоне. Мы хотели доминировать, и мы это сделали. Я доволен усилиями, которые мы приложили, и футболом, в который мы показывали. Результат справедлив. Я очень рад за игроков, и это путь вперед. Мы на правильном пути. Мы хорошо прессинговали, высоко, всякий раз, когда теряли мяч… точно так же, как дома. «Наполи» прессинговал высоко, и позади них было свободное пространство», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.
Первый матч закончился вничью — 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги Европы.
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