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«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
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Сегодня, 25 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы встречались «Наполи» и «Барселона». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Счёт в матче на 8-й минуте открыл Жорди Альба с передачи Адама Траоре. Через пять минут Френки де Йонг реализовал передачу Феррана Торреса и увеличил преимущество испанской команды. На 23-й минуте Лоренцо Инсинье реализовал пенальти, сократив отставание. Под конец первого тайма Жерар Пике вновь вернул преимущество «Барселоне» в два мяча. На 59-й минуте с передачи Траоре забил Пьер-Эмерик Обамеянг. На 87-й минуте Маттео Политано забил второй гол «Наполи» и установил окончательный счёт в матче — 4:2 в пользу «Барселоны».

Первый матч закончился вничью — 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
24 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Альба – 8'   0:2 Ф. де Йонг – 13'   1:2 Инсинье – 23' (пен)   1:3 Пике – 45'   1:4 Обамеянг – 59'   2:4 Политано – 87'
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