«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 25 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы встречались «Наполи» и «Барселона». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.



Счёт в матче на 8-й минуте открыл Жорди Альба с передачи Адама Траоре. Через пять минут Френки де Йонг реализовал передачу Феррана Торреса и увеличил преимущество испанской команды. На 23-й минуте Лоренцо Инсинье реализовал пенальти, сократив отставание. Под конец первого тайма Жерар Пике вновь вернул преимущество «Барселоне» в два мяча. На 59-й минуте с передачи Траоре забил Пьер-Эмерик Обамеянг. На 87-й минуте Маттео Политано забил второй гол «Наполи» и установил окончательный счёт в матче — 4:2 в пользу «Барселоны».



Первый матч закончился вничью — 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги Европы.