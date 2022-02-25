Жорди Альба: если «Барселона» будет так играть — большие результаты придут!

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался после победы каталонской команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи» (4:2).

«Думаю, мы провели отличный матч. Мы на волне хороших игр и результатов. В итоге мы многовато пропустили, но стоит радоваться тому, что прошли дальше, в следующий этап.

Это были прекрасные четыре гола. И самое главное, что они помогли нам достигнуть цели! Нужно не терять веру в себя. Будем так играть — и большие результаты придут!» — приводит слова Альбы официальный сайт УЕФА.

Напомним, вчера, 25 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы встретились «Наполи» и «Барселона». Игра завершилась победой гостей со счётом 4:2. Первый матч закончился вничью — 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги Европы.