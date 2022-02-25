Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мертенс прокомментировал вылет «Наполи» из Лиги Европы от «Барселоны»

Мертенс прокомментировал вылет «Наполи» из Лиги Европы от «Барселоны»
Комментарии

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной».

«Очень жаль, потому что сегодня был прекрасный вечер: стадион был полон, царила идеальная атмосфера. «Барселона» провела отличный матч, мы были не на своем уровне, но мы не должны опускать голову. Я знаю, насколько сильна наша команды, и я знаю, чего мы можем добиться. Сегодня тяжелый день, но мы должны хорошо выспаться, потому что в воскресенье у нас еще одна важная игра – с «Лацио» в чемпионате Италии» — приводит слова Мертенса официальный сайт УЕФА.

Напомним, вчера, 25 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы встретились «Наполи» и «Барселона». Игра завершилась победой гостей со счётом 4:2. Первый матч закончился вничью — 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Новость по теме
Жорди Альба: если «Барселона» будет так играть — большие результаты придут!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022