Мертенс прокомментировал вылет «Наполи» из Лиги Европы от «Барселоны»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной».

«Очень жаль, потому что сегодня был прекрасный вечер: стадион был полон, царила идеальная атмосфера. «Барселона» провела отличный матч, мы были не на своем уровне, но мы не должны опускать голову. Я знаю, насколько сильна наша команды, и я знаю, чего мы можем добиться. Сегодня тяжелый день, но мы должны хорошо выспаться, потому что в воскресенье у нас еще одна важная игра – с «Лацио» в чемпионате Италии» — приводит слова Мертенса официальный сайт УЕФА.

Напомним, вчера, 25 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы встретились «Наполи» и «Барселона». Игра завершилась победой гостей со счётом 4:2. Первый матч закончился вничью — 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги Европы.