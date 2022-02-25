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В «Спартаке» отреагировали на решение УЕФА о переносе домашней игры ЛЕ на нейтральное поле

В «Спартаке» отреагировали на решение УЕФА о переносе домашней игры ЛЕ на нейтральное поле
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение УЕФА о переносе домашней игры Лиги Европы на нейтральное поле.

«Ознакомились с релизом УЕФА. Ждём от коллег официальной информации, исходя из которой предпримем дальнейшие действия. Мы готовы к разным сценариям», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее стало известно, что «Спартак» проведёт домашний матч 1/8 финала Лиги Европы на нейтральном стадионе. Сегодня, 25 февраля, пройдёт жеребьёвка 1/8 финала турнира. Начало жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы – в 14:00 мск. «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы с «Наполи», «Лестер Сити» и «Легией», напрямую пробившись в 1/8 финала турнира. Первые матчи этой стадии пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.

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