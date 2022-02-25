Червиченко: матч «Спартака» в Лиге Европы должен пройти в Белграде. Ещё можно в Минске

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение УЕФА о переносе домашней игры красно-белых в Лиге Европы на нейтральное поле.
«Домашний матч «Спартака» в Лиге Европы должен пройти в Белграде. Можно ещё в Минске — это даже лучше. Но этот вариант вряд ли согласуют. Хотя мне непонятно, почему матч должен состояться на нейтральном поле», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Ранее стало известно, что «Спартак» проведёт домашний матч 1/8 финала Лиги Европы на нейтральном стадионе. Сегодня, 25 февраля, пройдёт жеребьёвка 1/8 финала турнира. Начало жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы – в 14:00 мск. «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы с «Наполи», «Лестер Сити» и «Легией», напрямую пробившись в 1/8 финала турнира. Первые матчи этой стадии пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.
- 25 февраля 2022
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