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Криштиану Роналду: мне не нужно говорить, что я очень хорош — есть статистика

Криштиану Роналду: мне не нужно говорить, что я очень хорош — есть статистика
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о своих статистических показателях.

«Нужно быть умным и осознавать, что в 18, 20 или 25 лет ты ещё не такой, как в 35. Благодаря зрелости, опыту, интеллекту понимаешь, что, возможно, ты теряешь что-то, чтобы приобрести другое. Нужен правильный баланс, чтобы продолжать соревноваться на самом высоком уровне.

Это непросто, но в моём случае кажется, что это легко. Потому что годами моя статистика говорит сама за себя. Мне не нужно говорить, что я очень хорош – есть статистика. Факты есть факты, остальное вообще неважно.

Вот почему я очень доволен своей формой. Я по-прежнему помогаю команде как в сборной, так и в «Манчестер Юнайтед», и именно поэтому я хочу продолжать в том же духе», – цитирует форварда DAZN.

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