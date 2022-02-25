Криштиану Роналду: мне не нужно говорить, что я очень хорош — есть статистика

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о своих статистических показателях.
«Нужно быть умным и осознавать, что в 18, 20 или 25 лет ты ещё не такой, как в 35. Благодаря зрелости, опыту, интеллекту понимаешь, что, возможно, ты теряешь что-то, чтобы приобрести другое. Нужен правильный баланс, чтобы продолжать соревноваться на самом высоком уровне.
Это непросто, но в моём случае кажется, что это легко. Потому что годами моя статистика говорит сама за себя. Мне не нужно говорить, что я очень хорош – есть статистика. Факты есть факты, остальное вообще неважно.
Вот почему я очень доволен своей формой. Я по-прежнему помогаю команде как в сборной, так и в «Манчестер Юнайтед», и именно поэтому я хочу продолжать в том же духе», – цитирует форварда DAZN.
- 25 февраля 2022
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