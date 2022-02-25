«Абердин» открыл памятник Фергюсону
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Шотландский «Абердин» открыл памятник бывшему главному тренеру клуба Алексу Фергюсону. Болельщики клуба, собравшиеся на домашнем стадионе «Питтодри», аплодировали 80-летнему специалисту стоя. Видео момента опубликовано в «твиттере» «Абердина».
Фергюсон тренировал шотландскую команду с 1978 по 1986 год, приведя клуб к трём победам в чемпионате страны и четырём — в Кубке Шотландии. Также «Абердин» при Фергюсоне выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.
В ноябре 1986 года Фергюсон возглавил английский «Манчестер Юнайтед», который тренировал до 2013 года. В манчестерском клубе специалист завершил тренерскую карьеру и сейчас находится в структуре команды. Вместе с «Манчестер Юнайтед» Фергюсон выиграл 38 трофеев.
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