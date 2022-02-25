Червиченко: раньше ЦСКА и «Спартак» спорили за первое-второе место, а теперь? За восьмое?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча команды с ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Вопрос в том, может ли Ваноли удивить чем-то конкретным в игре. У нас если случайно залетит один мяч или команда вдруг отыграется, то все уже удивляются. Пока результаты контрольных матчей ни о чём не говорят — я говорю не о цифрах на табло, а о том, что игры, взаимосвязей — пока нет. Вряд ли мы увидим «Спартак» таким, каким видели «Зенит» дважды. «Зенит» мне вчера понравился.
Да, это дерби, но мы опять живём прошлым. Раньше ЦСКА и «Спартак» спорили за первое-второе место, а теперь что? За восьмое? Армейцы сейчас немного повыше, но на сегодняшний день это команды из середины таблицы. Звучит громко, а суть не такая уж и великая.
Думаю, в дерби будет ничья. Команды только закончили сборы. Наверняка сначала все побегут, будет очень залихватски, а потом начнут подседать. Даже если будет ничья, то результативная», — рассказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 25 февраля 2022
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