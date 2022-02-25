Тухель поддержал перенос финала Лиги чемпионов из Петербурга

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на перенёс финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
«Очевидно, что перенос — верное решение. Для переноса нельзя найти более плохой причины. У нас ужасные чувства по этому поводу, это повлияло на наш настрой», — цитирует Тухеля Football London.
Сегодня союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени — пригородной коммуне Парижа.
Напомним, 23 февраля завершился первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Команды встречались на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
- 25 февраля 2022
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