«Интер» сыграл вничью с «Дженоа», продлив безвыигрышную серию в чемпионате Италии
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Италии, в котором «Дженоа» принимал «Интер». Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, «Дженоа» в пятый раз подряд сыграл вничью в чемпионате Италии. «Интер», в свою очередь, продлил серию без побед до четырёх игр (две ничьи и два поражения).
На данный момент «Дженоа» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 17 очков. От спасительного 17-го места команду отделяют пять очков. «Интер», в свою очередь, занимает второе место, отставая от лидирующего «Милана» на два очка
В следующем туре чемпионата Италии «Дженоа» встретится с «Эмполи», а «Интер» проведёт матч с «Салернитаной». Матчи пройдут 6 и 4 марта соответственно.
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