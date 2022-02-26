Платини считает, что Месси не должен был получить «Золотой мяч» в 2021 году
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини выразил мнение, что аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не должен был выигрывать «Золотой мяч» в 2021 году.
На вопрос, заслуженно Лионель Месси выиграл «Золотой мяч», Платини ответил следующим образом: «Кто выиграл Лигу чемпионов и Евро? Жоржиньо», — приводит слова Платини Football Italia.
Напомним, второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе по итогам 2021 года занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – Жоржиньо из «Челси» и национальной команды Италии.
В 2021 году Лионель Месси впервые выиграл трофей с национальной командой Аргентины – в составе сборной он стал обладателем Кубка Америки.
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