Индзаги высказался о ничьей «Интера» с «Дженоа» в Серии A

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью в матче с «Дженоа» в 27-м туре чемпионата Италии.
«Естественно, результат оставляет горький привкус. Мы знали, что могли бы подойти лучше к этой игре, что «Дженоа» находится в хорошей форме и создала нам проблемы в первые 20 минут, но после этого мы, безусловно, заслуживали большего. Как и на прошлой неделе в матче с «Сассуоло», мы нанесли 20 ударов по воротам и не забили. Очевидно, нам нужно работать лучше, это просто один из таких периодов, но мы не должны терять голову. Я увидел правильную игру, и нам нужно вернуться к победным путям», — приводит слова Индзаги Football Italia.
В следующем туре чемпионата Италии «Дженоа» встретится с «Эмполи», а «Интер» проведёт матч с «Салернитаной». Матчи пройдут 6 и 4 марта соответственно.
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