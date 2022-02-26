«Акрон» объявил о подписании мексиканского хавбека Фабрицио Тавано

28-летний мексиканский полузащитник Фабрицио Тавано стал игроком тольяттинского «Акрона», выступающего в ФНЛ, сообщает официальный сайт клуба из Самарской области.

Футболист перешёл в «Акрон» на правах свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. Предыдущим его клубом был мексиканский «Хальконес». Ранее он выступал на родине – за «Тигрес» и «Сантос»; в Никарагуа – за «Реал» из Эстели; в Новой Зеландии – за «Окленд Сити», с которым добился наибольших успехов. В составе новозеландского клуба Тавано завоевал пять титулов чемпиона страны, три трофея Лиги чемпионов Океании, стал бронзовым призёром клубного чемпионата мира 2014 года.

Всего за карьеру Тавано провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

Напомним, «Акрон» занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 36 очков в 25 турах.