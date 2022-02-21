Робинзон Звонков перешёл в «Волгарь» из ФНЛ

Защитник второй команды московского «Динамо» Робинзон Звонков продолжит карьеру в «Волгаре», выступающем в первенстве ФНЛ, информирует официальный сайт астраханского клуба.

В первой половине сезона-2021/2022 новичок «Волгаря» выступал за вторую команду «Динамо». Также Робинзон заигран за юношескую сборную России.

Отмечается, что на тех же условиях за «Волгарь» будет выступать защитник дубля «Локомотива» Евгений Морозов. За команды разных возрастов железнодорожников 21-летний футболист провёл 55 официальных игр, забив 10 голов.

Кроме того, объявлено о назначении Александра Малышева на должность тренера вратарей. При этом зимой 2022 года «Волгарь» покинули тренер вратарей Дмитрий Климов, защитники Диего Малания, Данила Ведерников, Даниил Горовых и нападающий Виталий Жиронкин.