Аллегри считает, что «Ювентус» выбыл из борьбы за чемпионство в Серии А

54-летний итальянский специалист Массимилиано Аллегри, возглавляющий «Ювентус», высказался о шансах его команды стать чемпионами Италии в нынешнем сезоне.
«Мы выбыли из гонки за титул, думаю, что 85 очков будет достаточно, чтобы одержать победу в чемпионате Италии, а мы не можем этого достичь. У нас есть полуфинал Кубка Италии с «Фиорентиной» и Лига чемпионов с «Вильярреалом». На данный момент — это хороший сезон, но выигрывать трофеи каждый год очень нелегко», — приводит слова Аллегри Calciomercato.com.
Напомним, сегодня, 26 февраля, «Ювентус» проведёт выездную игру 27-го тура чемпионата Италии с «Эмполи», стартовый свисток прозвучит в 20:05 мск. В турнирной таблице Серии А туринский клуб располагается на четвёртом месте с 47 очками и игрой в запасе, отрыв от лидирующего «Милана» — 10 очков.
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