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«Ювентус» запросил информацию о защитнике «Атлетико»

«Ювентус» запросил информацию о защитнике «Атлетико»
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Защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди может покинуть команду в летнее трансферное окно. Информацию о бразильском футболисте запрашивал «Ювентус». Об этом сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».

23-летний Лоди стал футболистом испанского клуба летом 2019 года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе» за € 20,6 млн. В нынешнем сезоне защитник в 18 матчах чемпионата страны отметился одной голевой передачей. Также на его счету два результативных паса в семи матчах Лиги чемпионов.

Соглашение Лоди с «Атлетико» истекает в 2025 году. Портал Transfemarkt оценивает игрока в € 20 млн.

«Атлетико» разгромил «Осасуну» в 25-м туре чемпионата Испании:

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