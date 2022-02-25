«Ювентус» запросил информацию о защитнике «Атлетико»
Поделиться
Защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди может покинуть команду в летнее трансферное окно. Информацию о бразильском футболисте запрашивал «Ювентус». Об этом сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».
23-летний Лоди стал футболистом испанского клуба летом 2019 года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе» за € 20,6 млн. В нынешнем сезоне защитник в 18 матчах чемпионата страны отметился одной голевой передачей. Также на его счету два результативных паса в семи матчах Лиги чемпионов.
Соглашение Лоди с «Атлетико» истекает в 2025 году. Портал Transfemarkt оценивает игрока в € 20 млн.
«Атлетико» разгромил «Осасуну» в 25-м туре чемпионата Испании:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 25 февраля 2022
-
10:41
-
10:37
-
10:36
-
10:34
-
10:23
-
10:19
-
09:56
-
09:50
-
09:28
-
09:21
-
09:15
-
09:09
-
08:30
-
04:20
-
03:42
-
03:27
-
03:03
-
02:54
-
02:52
-
02:37
-
02:37
-
02:20
-
02:16
-
02:01
-
01:59
-
01:49
-
01:44
-
01:38
-
01:38
-
01:30
-
01:27
-
01:24
-
01:21
-
01:14
-
01:09
Партнерский контент