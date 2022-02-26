Пулишич — о Салахе: невероятный игрок. Я могу у него поучиться

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.



«Он невероятный игрок. Он был одним из лучших игроков этого сезона Премьер-лиги. Определённо есть на что равняться, и я могу у него поучиться. Он отличный бомбардир, действительно сильный, чтобы выйти на позицию для удара, он делает много такого, о чём люди не догадываются. Он тот, у кого я могу поучиться», — цитирует Пулишича ESPN.



Финал Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» пройдёт 27 февраля. Старт встречи запланирован на 19:30 мск.



Египетский нападающий клуба Мохамед Салах возглавляет снайперскую гонку АПЛ. Египтянин забил 19 раз в текущем сезоне. Вторым же в топе идёт португалец Диогу Жота, которому удалось поразить ворота соперников 12 раз.

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