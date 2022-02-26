Пулишич — о Салахе: невероятный игрок. Я могу у него поучиться

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.
«Он невероятный игрок. Он был одним из лучших игроков этого сезона Премьер-лиги. Определённо есть на что равняться, и я могу у него поучиться. Он отличный бомбардир, действительно сильный, чтобы выйти на позицию для удара, он делает много такого, о чём люди не догадываются. Он тот, у кого я могу поучиться», — цитирует Пулишича ESPN.
Финал Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» пройдёт 27 февраля. Старт встречи запланирован на 19:30 мск.
Египетский нападающий клуба Мохамед Салах возглавляет снайперскую гонку АПЛ. Египтянин забил 19 раз в текущем сезоне. Вторым же в топе идёт португалец Диогу Жота, которому удалось поразить ворота соперников 12 раз.
- 26 февраля 2022
-
14:04
-
14:01
-
13:56
-
13:56
-
13:39
-
13:30
-
13:24
-
13:09
-
13:00
-
12:54
-
12:53
-
12:46
-
12:39
-
12:30
-
12:29
-
12:23
-
11:57
-
11:55
-
11:37
-
11:30
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
10:51
-
10:34
-
10:29
-
10:02
-
09:58
-
09:39
-
09:36
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
08:29
-
08:27