В лидерах по голам и ассистам в АПЛ только игроки «Ливерпуля»

В топ-3 по голам и голевым передачам в Английской Премьер-Лиге только игроки «Ливерпуля».



Египетский нападающий клуба Мохамед Салах возглавляет снайперскую гонку АПЛ. Египтянин забил 19 раз в текущем сезоне. Вторым же в топе идёт португалец Диогу Жота, которому удалось поразить ворота соперников 12 раз. Третье же место занимает сенегалец Садио Мане, у которого на счету 11 голов в нынешнем сезоне.



Лидеры по голевым передачам в АПЛ также все из команды из Ливерпуля. Первую строчку делят ранее упомянутый Салах и крайний защитник из Англии Трент Александер-Арнольд. За ними же расположился другой крайний защитник – шотландец Эндрю Робертсон, у которого 9 пасов на гол партнёрам.



В ночь с 23 на 24 февраля мск на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль прошёл матч перенесённого 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали крупную победу – 6:0.

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