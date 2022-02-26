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«Нижний Новгород» — «Урал»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ

«Нижний Новгород» — «Урал»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Урала» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Урал».

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Ларсен, Ткачук, Эннин, Милсон.

Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Миладинович, Масоэро, Юлдошев, Горбунов, Карасёв, Кравцов, Берковский, Игбун.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Кузьмичёв, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Мосин, Евсеев, Подберёзкин, Магомадов, Железнов, Юшин, Агеев.

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