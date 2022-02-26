Александр Кержаков не будет руководить «Нижним Новгородом» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков не будет руководить командой во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», сообщает пресс-служба лиги.



Вместо Кержакова с командой в матче будет работать старший тренер Владимир Казаков.

Матч 19-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Урал» состоится сегодня, 26 февраля, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Урал».

«Урал» набрал 19 очков в 18 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).