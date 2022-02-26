Хави рассказал о футболисте «Барселоны», который удивил его больше всего
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Главный тренер испанской «Барселоны» Хави высказался о футболистах своей команды и назвал игрока, который удивил его больше всего.
«Пьер-Эмерик Обамеянг ничем меня не удивил. У него всегда были такие возможности. Адама Траоре удивил меня в вопросе возвращения мячей, а Ферран Торрес удивил меня больше всего. Я думаю, что он впечатляющий нападающий.
Серджино Дест — игрок высокого уровня. Он показывает, что соответствует уровню «Барселоны», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Барселона» разгромила «Валенсию» в 25-м туре испанской Ла Лиги благодаря хет-трику Пьер-Эмерика Обамеянга:
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