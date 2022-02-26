Филиппе Коутиньо: мечтал играть за «Барселону» и не жалею о переходе

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо поделился мнением о своём переходе из «Ливерпуля» в «Барселону».



«Не жалею о том переходе. В определённые моменты нам приходится принимать решения, одним из моих больших желаний была игра за «Барселону», и в тот момент я принял это решение. Но всегда с большой любовью, уважением и благодарностью отношусь к «Ливерпулю» за дружбу на протяжении многих лет, которые я провёл в клубе. Но в тот момент мне нужно было принять решение, и я не жалею об этом», – цитирует Коутиньо ESPN.



29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коутиньо в € 18 млн.