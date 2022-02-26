Паоло Ваноли уступил в первом официальном матче во главе «Спартака»

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» уступил ЦСКА (0:2).



Отметим, что матч с армейцами стал первой официальной игрой для главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли во главе команды. Итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года, сменив на этой должности Руя Виторию, который руководил клубом с июня по декабрь 2021 года.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогали ему ассистенты Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. В роли четвёртого судьи выступал Антон Фролов.



ЦСКА в 19 матчах набрал 33 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39).

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