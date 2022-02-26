«Спартак» проиграл два последних матча в РПЛ с общим счётом 0:5
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Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Матч закончился победой гостевой команды со счётом 2:0.
Это поражение стало для красно-белых вторым подряд в чемпионате России. В матче 18-го тура коллектив Руя Витории в гостях уступил «Сочи» (0:3). Эта игра стала для португальского специалиста последней у руля московской команды. На этой должности его заменил итальянец Паоло Ваноли, начавший карьеру в «Спартаке» с поражения от ЦСКА.
«Спартак» в двух последних встречах РПЛ пропустил пять мячей, при этом ни разу не отличившись в ворота соперника. Красно-белые с 23 очками занимают в турнирной таблице девятое место.
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