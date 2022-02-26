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«Ювентус» обыграл «Эмполи» благодаря дублю Влаховича

«Ювентус» обыграл «Эмполи» благодаря дублю Влаховича
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Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи в рамках 27-го тура итальянской Серии А «Эмполи» принимал туринский «Ювентус». Гости одержали победу – 3:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился нападающий «зебр» Мойзе Кин, ему ассистировал Адриен Рабьо. Через семь минут хавбек хозяев Шимон Журовский сравнял счёт.

В добавленное к первому тайму время форвард «старой синьоры» Душан Влахович вывел свою команду вперёд, голевой пас сделал Хуан Куадрадо. На 66-й минуте Влахович оформил дубль, результативную передачу отдал Альваро Мората.

На 76-й минуте забил нападающий «Эмполи» Андреа Ла Мантия, пас на счету Себастьяно Луперто.

После 27 туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в таблице Серии А, имея в своём активе 50 очков. «Эмполи» (31) – на 13-м месте в таблице.

Италия - Серия А. 27-й тур
26 февраля 2022, суббота. 20:05 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
2 : 3
Ювентус
Турин
0:1 Кин – 32'   1:1 Журовский – 39'   1:2 Влахович – 45+2'   1:3 Влахович – 66'   2:3 Ла Мантия – 76'
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