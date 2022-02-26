«Ювентус» обыграл «Эмполи» благодаря дублю Влаховича

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи в рамках 27-го тура итальянской Серии А «Эмполи» принимал туринский «Ювентус». Гости одержали победу – 3:2.



Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился нападающий «зебр» Мойзе Кин, ему ассистировал Адриен Рабьо. Через семь минут хавбек хозяев Шимон Журовский сравнял счёт.



В добавленное к первому тайму время форвард «старой синьоры» Душан Влахович вывел свою команду вперёд, голевой пас сделал Хуан Куадрадо. На 66-й минуте Влахович оформил дубль, результативную передачу отдал Альваро Мората.



На 76-й минуте забил нападающий «Эмполи» Андреа Ла Мантия, пас на счету Себастьяно Луперто.



После 27 туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в таблице Серии А, имея в своём активе 50 очков. «Эмполи» (31) – на 13-м месте в таблице.