«Впервые слышу». Левандовски — о желании «Баварии» продлить с ним контракт

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на слова директора мюнхенской команды Хасана Салихамиджича. Ранее функционер заявил, что клуб хочет сохранить польского футболиста.



«Впервые слышу», — приводит слова Левандовского журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с «Айнтрахтом» (1:0) Левандовски вышел на поле в повязке в цветах флага Украины.



Ранее Левандовски поддержал решение президента Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши, который заявил, что национальная команда страны не намерена играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Левандовски провёл 24 матча, в которых забил 28 голов и отдал одну результативную передачу.