Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Впервые слышу». Левандовски — о желании «Баварии» продлить с ним контракт

«Впервые слышу». Левандовски — о желании «Баварии» продлить с ним контракт
Комментарии

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на слова директора мюнхенской команды Хасана Салихамиджича. Ранее функционер заявил, что клуб хочет сохранить польского футболиста.

«Впервые слышу», — приводит слова Левандовского журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с «Айнтрахтом» (1:0) Левандовски вышел на поле в повязке в цветах флага Украины.

Ранее Левандовски поддержал решение президента Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши, который заявил, что национальная команда страны не намерена играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Левандовски провёл 24 матча, в которых забил 28 голов и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме
Левандовски сыграл с сине-жёлтой повязкой. Ранее он поддержал отказ от матча с Россией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022