Щенсны: надеюсь, Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости

Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны заявил, что надеется на отстранение сборной России от чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Я уже решил, что не буду играть со сборной России, и рад, что мои товарищи по команде приняли такое же решение. Если нам засчитают техническое поражение, то мы примем это решение с высоко поднятыми головами, зная, что поступили правильно.



Надеюсь, что Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости на это», — цитирует Щенсного Calciomercato.com.



Ранее президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши заявил, что национальная команда страны не намерена играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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