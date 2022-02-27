Щенсны: надеюсь, Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости
Поделиться
Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны заявил, что надеется на отстранение сборной России от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Я уже решил, что не буду играть со сборной России, и рад, что мои товарищи по команде приняли такое же решение. Если нам засчитают техническое поражение, то мы примем это решение с высоко поднятыми головами, зная, что поступили правильно.
Надеюсь, что Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости на это», — цитирует Щенсного Calciomercato.com.
Ранее президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши заявил, что национальная команда страны не намерена играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
00:42
-
00:17
-
00:12
-
00:01
- 26 февраля 2022
-
23:59
-
23:49
-
23:48
-
23:21
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:54
-
22:46
-
22:39
-
22:36
-
22:28
-
22:26
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:58
-
21:57
-
21:53
-
21:47
-
21:46
-
21:39
-
21:38
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:19
-
21:15
-
21:11
Партнерский контент