Хендерсон: надеюсь, «Ливерпуль» в матче с «Челси» переживёт ещё один важный момент

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от финального матча Кубка английской лиги с «Челси».
«Игра за «Ливерпуль» — это постоянное давление. С тех пор, как я пришёл в клуб, ожидания всегда были огромны. Мы должны бороться за трофеи из года в год, этого от нас ждут. Это никогда не меняется. Да, за последние несколько лет мы выиграли один или два трофея, но всегда хочется большего, хочется следующего.
Я чувствую, что мы совершенствуемся как команда, но финал есть финал. Нужно выигрывать большие трофеи, переживать важные моменты. Надеюсь, в матче с «Челси» у нас будет ещё один важный момент», — приводит слова Хендерсона The Telegraph.
Финальный матч Кубка английской лиги сезона-2021/2022 «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 27 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 19:30 мск.
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