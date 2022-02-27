Хендерсон: надеюсь, «Ливерпуль» в матче с «Челси» переживёт ещё один важный момент

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от финального матча Кубка английской лиги с «Челси».



«Игра за «Ливерпуль» — это постоянное давление. С тех пор, как я пришёл в клуб, ожидания всегда были огромны. Мы должны бороться за трофеи из года в год, этого от нас ждут. Это никогда не меняется. Да, за последние несколько лет мы выиграли один или два трофея, но всегда хочется большего, хочется следующего.



Я чувствую, что мы совершенствуемся как команда, но финал есть финал. Нужно выигрывать большие трофеи, переживать важные моменты. Надеюсь, в матче с «Челси» у нас будет ещё один важный момент», — приводит слова Хендерсона The Telegraph.

Финальный матч Кубка английской лиги сезона-2021/2022 «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 27 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 19:30 мск.