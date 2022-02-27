«Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 27 февраля, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Встреча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Крейг Поусон.



«Вест Хэм Юнайтед» набрал 42 очка в 26 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (40) — на 8-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).