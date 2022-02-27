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Источник: новым тренером «Лидса» станет американец Джесси Марш

Источник: новым тренером «Лидса» станет американец Джесси Марш
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Американский специалист Джесси Марш станет новым главным тренером «Лидс Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, английский клуб достиг соглашения с американским тренером в устной форме. В ближайшие часы стороны должны согласовать последние детали контракта. Маршу предстоит получить разрешение на работу, после чего он будет официально назначен на новый пост.

Сегодня, 27 февраля, «Лидс» объявил о расторжении контракта с главным тренером Марсело Бьельсой. В последних четырёх матчах клуб потерпел четыре поражения.

Напомним, Джесси Марш ранее работал в таких клубах, как «Монреаль Импэкт», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг».

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