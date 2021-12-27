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Кафу: все наслаждаются игрой Месси, даже мы, бразильцы

Кафу: все наслаждаются игрой Месси, даже мы, бразильцы
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Бывший защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением об аргентинском нападающем «Пари Сен-Жермен» Лионеле Месси.

«Месси выиграл седьмой «Золотой мяч», более 15 лет находится на первом или втором месте в списке лучших игроков мира. Его игра действительно радует глаз. Все наслаждаются его футболом, даже мы, бразильцы», — приводит слова Кафу Ole.

Напомним, в ноябре текущего года Месси стал обладателем «Золотого мяча». Этот приз оказался для аргентинского футболиста седьмым в карьере. Стоит отметить, что в активе у ближайшего преследователя Месси по количеству «Золотых мячей» — португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 5 наград. В 2020 году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса.

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