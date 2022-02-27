«Ахмат» — «Уфа»: Агаларов в стартовом составе гостей

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся местный «Ахмат» и «Уфа».
Стартовые составы команд:
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Садулаев, Себай.
«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Родригес, Касинтура, Ортис.
Главным арбитром матча назначен Алексей Сухой, его помощниками — Дмитрий Чельцов и Максим Ковалёв. Резервным судьёй станет Владимир Сельдяков.
Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.
В матче 13-го тура чемпионата России нынешнего сезона «Уфа» на домашнем поле нанесла «Ахмату» поражение с минимальным счётом 1:0. Гол на счету лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова.
«Ахмат», набравший в 18 матчах 27 очков, занимает в турнирной таблице седьмое место. «Уфа» с 16 очками идёт на предпоследней позиции (15). Лидером соревнований является московское «Динамо» (39).
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