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Чемпион Европы в составе юношеской сборной России решил приостановить карьеру

Чемпион Европы в составе юношеской сборной России решил приостановить карьеру
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Нападающий «Ленинградца», чемпион Европы 2013 года в составе юношеской сборной России до 17 лет Алексей Гасилин решил приостановить профессиональную карьеру.

«С самого раннего детства я жил лишь футболом. Было очень непросто, но своей цели я добился. Мой девиз по жизни «Через тернии к звёздам!».

Я заиграл в футбол на высшем уровне. Стал чемпионом Европы U-17, играл в Европе и РПЛ. И казалось, что путь к звёздам уже почти достигнут, как начались тернии. Очень серьёзная травма, операция, длительное восстановление. И за одной травмой следуют и другие.

Это очень сложно эмоционально, когда приходится сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд, но вперёд снова шагнуть не получается. Я принял очень тяжёлое для себя решение. Я приостанавливаю свою профессиональную карьеру», — написал Гасилин в «Инстаграме».

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» выступал за такие команды, как «Шальке», «Зенит-2», пермский «Амкар», португальский «Академику Визеу», «Томь», «Волгарь», «Звезда» из Санкт-Петербурга и кипрский «Эрмис».

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