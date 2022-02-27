«Верона» обыграла «Венецию» благодаря хет-трику Симеоне
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Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне в рамках 27-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала «Венецию». Хозяева одержали победу – 3:1.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте нападающий «Вероны» Джованни Симеоне вывел свою команду вперёд. Через девять минут аргентинец оформил дубль.
На 81-й минуте форвард гостей Давид Окереке отыграл один мяч, но через семь минут Симеоне после передачи Кевина Ласаньи сделал хет-трик и установил окончательный счёт встречи – 3:1.
После 27 сыгранных туров «Верона» располагается на девятом месте в итальянской Серии А. Команда имеет в своём активе 40 очков. «Венеция» с 22 очками находится на 18-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан» (57).
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