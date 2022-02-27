РФС: не видим правовых оснований для отмены стыковых матчей ЧМ-2022

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) отреагировали на информацию о возможном переносе или отмене матчей сборной России в отборе к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
«На данный момент в РФС не поступало какой-либо информации из ФИФА о вероятности переноса или отмены матчей отборочного раунда чемпионата мира, запланированных к проведению 24 и 29 марта в Москве.
Мы не видим никаких правовых оснований для отмены стыкового матча между сборными России и Польши и последующей встречи с одной из команд пары Швеция — Чехия. РФС продолжает подготовку к этим играм.
РФС готов предоставить все необходимые гарантии для проведения этих и других футбольных матчей на территории Российской Федерации с высоким уровнем организации и соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.
Ранее об отказе играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Российская команда должна была встретиться с Польшей в полуфинале стыковых матчей. Победитель этой пары должен был встретиться в финале стыков со сборной Швеции или со сборной Чехии.
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