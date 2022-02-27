«Барселона» и «Атлетик» объявили стартовые составы на матч 26-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Атлетика» на матч 26-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Атлетик».
«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Алвес, Гави, Бускетс, Педри, Торрес, Обамеянг, Траоре.
Запасные: Нето, Тенас, Гарсия, Лангле, Мингеса, Гонсалес, Пуч, Ф. де Йонг, Брейтуэйт, Дембеле, Депай, Л. де Йонг.
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Альварес, Вивиан, Лекуэ, Весга, Венседор, Саррага, Р. Гарсия, Серрано, Вильялибре.
Запасные: Ахирресабала, Берчиче, Капа, Мартинес, Нуньес, Эйсагирре, де Маркос, Д. Гарсия, Сансет, Муньяин, И. Уильямс, Н. Уильямс.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Ему будут помогать ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Армандо Рамо.
- 27 февраля 2022
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