Сборная Англии будет бойкотировать матчи с Россией на любом уровне

В Футбольной ассоциации Англии заявили, что сборная «трёх львов» не будет в «обозримом будущем» играть с Россией, сообщает BBC.
По информации источника, английские футбольные чиновники осуждают действия российского руководства, поэтому будут бойкотировать матчи с россиянами «на любом уровне».
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, РФ начала специальную военную операцию на территории Украины.
Ранее об отказе играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 заявили национальные команды Польши, Чехии и Швеции. Российская команда должна была встретиться с Польшей в полуфинале стыковых матчей. Победитель этой пары должен был встретиться в финале стыков со сборной Швеции или со сборной Чехии.
- 27 февраля 2022
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