«Лилль» обыграл «Лион» и опередил его в турнирной таблице

Сегодня, 28 февраля, в матче 26-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Групама» в Лионе местная одноимённая команда встречалась с «Лиллем». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 1:0.



Единственный гол в матче забил защитник действующего чемпиона Франции Габриэль Гудмундссон.



«Лилль» набрал 39 очков и поднялся на восьмую позицию турнирной таблицы чемпионата Франции. «Лион» с 38 очками опустился на 10-ю строчку. Лидером соревнований является «ПСЖ», набравший 62 очка.



В следующем туре «Лилль» дома встретится с «Клермоном». «Лион» отправится на выезд к «Лорьяну».



Главным арбитром матча был Клеман Тюрпен, его ассистентами – Сириль Гренгор и Николя Дано. Резервным арбитром выступил Жереми Стина.