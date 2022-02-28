Обамеянг стал вторым в списке бомбардиров «Барсы» в сезоне. Он проводит 6-й матч за клуб

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг отметился взятием ворот в матче 26-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (идёт второй тайм, счёт — 1:0).



Данный гол стал пятым для габонца за «Барселону» в нынешнем сезоне. Напомним, Обамеянг присоединился к сине-гранатовым в зимнее трансферное окно. Матч с «Атлетиком» — шестой для Пьер-Эмерика в сине-гранатовой футболке.

Гол Обамеянга:

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Благодаря мячу в ворота «Атлетика» форвард поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров каталонцев в этом сезоне. Обамеянг делит это звание с нападающими Люком де Йонгом и Ансу Фати. Больше них за «Барсу» в этом сезоне забил только Мемфис Депай.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Атлетик».



После 24 сыгранных туров «Барселона» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 42 очка. «Атлетик» (37) – на восьмом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (60). Действующий чемпион Испании – «Атлетико».