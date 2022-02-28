Спаллетти – об игре с «Лацио»: где все те, кто говорит, что у «Наполи» нет характера?

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти эмоционально подвёл итоги выездной встречи 27-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (2:1).
«Все продолжают ныть, что у «Наполи» нет характера, она «мягкая», а где они сейчас? Скажут ли они это снова?
«Наполи» показал хороший футбол во втором тайме, и это правда, что чудо-гол Педро заставил «Лацио» играть на равных, но до этого у нас было много шансов, в том числе и гол, который был отменён, и тот мяч, который был вынесен с линии. Я думаю, что в целом команда заслужила победу. Я хочу подчеркнуть, что все продолжают жаловаться на то, что у этой команды нет характера, она мягкая, вялая, я хочу услышать, как они скажут это сейчас.
«У этой команды определённо есть характер. Люди говорили, что мы не могли сыграть вничью с «Кальяри», но сегодня они обыграли «Торино» на выезде», — приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Наполи» набрал 57 очков и поднялся на промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, сравнявшись с «Миланом», который расположился ниже за счёт худших дополнительных показателей. «Лацио» (43) — 7-й.
- 28 февраля 2022
-
07:03
-
06:46
-
06:38
-
05:54
-
05:46
-
04:21
-
03:58
-
03:14
-
00:54
-
00:48
-
00:41
-
00:38
-
00:34
-
00:17
-
00:04
- 27 февраля 2022
-
23:42
-
23:40
-
23:25
-
23:14
-
23:12
-
23:05
-
22:49
-
22:42
-
22:28
-
22:25
-
22:13
-
22:00
-
21:43
-
21:42
-
21:26
-
21:05
-
21:00
-
20:54
-
20:53
-
20:39