Спаллетти – об игре с «Лацио»: где все те, кто говорит, что у «Наполи» нет характера?

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти эмоционально подвёл итоги выездной встречи 27-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (2:1).

«Все продолжают ныть, что у «Наполи» нет характера, она «мягкая», а где они сейчас? Скажут ли они это снова?

«Наполи» показал хороший футбол во втором тайме, и это правда, что чудо-гол Педро заставил «Лацио» играть на равных, но до этого у нас было много шансов, в том числе и гол, который был отменён, и тот мяч, который был вынесен с линии. Я думаю, что в целом команда заслужила победу. Я хочу подчеркнуть, что все продолжают жаловаться на то, что у этой команды нет характера, она мягкая, вялая, я хочу услышать, как они скажут это сейчас.

«У этой команды определённо есть характер. Люди говорили, что мы не могли сыграть вничью с «Кальяри», но сегодня они обыграли «Торино» на выезде», — приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Наполи» набрал 57 очков и поднялся на промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, сравнявшись с «Миланом», который расположился ниже за счёт худших дополнительных показателей. «Лацио» (43) — 7-й.