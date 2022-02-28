Главный тренер «Уфы» высказался о причинах поражения от «Ахмата» в 19-м туре РПЛ

38-летний российский специалист Алексей Стукалов, возглавляющий «Уфу», высказался о поражении от «Ахмата» (1:2) в выездной игре 19-го тура чемпионата России.

«Для нас не очень удачно сложилась игра в плане работы с мячом, может непривычное поле, может скованность какая-то была. Тем не менее мы повели в счёте, подали большое количество угловых в первом тайме. В перерыве попросили команду играть во втором тайме выше, не прижиматься к воротам, перехватывать мячи в центре поля, переходить в быстрые атаки. Но опять же проиграли борьбу в середине поля, довели мяч до своей штрафной, пошла подача – пенальти. Ну и в концовке игра шла уже до гола, могли забить как мы, так и соперник, забил «Ахмат» — значит заслужил победу.

Гол Трошечкина в дебютной игре? Его я знаю давно ещё по первому дивизиону. Это квалифицированный футболист, свежий игрок, но опять же если бы мы правильно сыграли… Голевая атака соперника пошла с нашей потери, далее последовала фланговая подача – гол. Необязательные ошибки приводили к доставкам мяча в нашу штрафную», — приводит слова Стукалова пресс-служба «Уфы» на официальном сайте.

Напомним, «Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Уфа» (16) — 15-я.